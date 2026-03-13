Ръсел: Колата ни е много добре, днес беше истинска наслада

Джордж Ръсел продължи със силното си начало на сезона във Формула 1 и по време на квалификацията преди утрешния спринт в Китай, в който британецът ще потегли от първата позиция на стартовата решетка.

IT'S A FIRST SPRINT POLE FOR GEORGE!!! 🙌 pic.twitter.com/Lwgg6GIHsU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 13, 2026

След първата от двете квалификации за уикенда в Шанхай пилотът на Мерцедес обясни, че в лагера на Сребърните стрели са наясно, че имат много силна кола и тя е истинска наслада за пилотиране. Той също така разкри, че единственото, по което в Мерцедес са работили от Гран При на Австралия насам, е подобряването на стартовете.

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

„Първо, здравейте на всички фенове в Китай, които ни подкрепят, за всички нас е специално, че сме тук. Да, колата се усеща невероятно. След Мелбърн знаехме, че имаме много добра кола, двигателят се представя много добре. Днес беше истинска наслада да карам.



„Интересно ми е какво е сравнението във времената спрямо миналата година, защото усетих, че съм много бърз. Това беше много готино, доста по-различно спрямо Мелбърн.



„Сюрреалистично е да виждам толкова много сини шапки по трибуните и да получавам толкова много подкрепа. Аз приех част от културата със специалните ми каски през последните години, така че смятам, че това се оценява.



„От Мелбърн ние работихме само върху това да потегляме по-добре. Мисля, че намерихме някакво подобрение. В откриващите обиколки в Мелбърн беше по-завързано, отколкото ни се искаше. Предполагам утре сутринта ще разберем как ще е тук“, каза Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages