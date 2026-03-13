Популярни
Ръсел: Колата ни е много добре, днес беше истинска наслада

  13 март 2026
Джордж Ръсел продължи със силното си начало на сезона във Формула 1 и по време на квалификацията преди утрешния спринт в Китай, в който британецът ще потегли от първата позиция на стартовата решетка.

След първата от двете квалификации за уикенда в Шанхай пилотът на Мерцедес обясни, че в лагера на Сребърните стрели са наясно, че имат много силна кола и тя е истинска наслада за пилотиране. Той също така разкри, че единственото, по което в Мерцедес са работили от Гран При на Австралия насам, е подобряването на стартовете.

„Първо, здравейте на всички фенове в Китай, които ни подкрепят, за всички нас е специално, че сме тук. Да, колата се усеща невероятно. След Мелбърн знаехме, че имаме много добра кола, двигателят се представя много добре. Днес беше истинска наслада да карам.

„Интересно ми е какво е сравнението във времената спрямо миналата година, защото усетих, че съм много бърз. Това беше много готино, доста по-различно спрямо Мелбърн.

„Сюрреалистично е да виждам толкова много сини шапки по трибуните и да получавам толкова много подкрепа. Аз приех част от културата със специалните ми каски през последните години, така че смятам, че това се оценява.

„От Мелбърн ние работихме само върху това да потегляме по-добре. Мисля, че намерихме някакво подобрение. В откриващите обиколки в Мелбърн беше по-завързано, отколкото ни се искаше. Предполагам утре сутринта ще разберем как ще е тук“, каза Ръсел.

Снимки: Gettyimages

