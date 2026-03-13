Популярни
Оскар Пиастри: Губим 0.6 секунди в последния сектор

  • 13 март 2026 | 10:59
Оскар Пиастри разкри, че той е губел по 0.6 секунди в последния сектор на пистата в Шанхай по време на днешната квалификация преди спринта в Китай.

Австралийският пилот на Макларън ще стартира от петата позиция, след като завърши на 0.704 зад победителя в квалификацията Джордж Ръсел. По думите на Пиастри той е направил солидна и много чиста обиколка, в която е бил много бърз в първия сектор, но след това е загубил страшно много време в последния, в който се намира и дългата 1.2 километра обратна права.

„Беше приемливо. Разликата в сцеплението между среднотвърдите и меките гуми се оказа доста голяма, но разликата с Мерцедес беше впечатляваща, така че имаме по какво да работим.

„Колата се усещаше добре. Направих солидна обиколката, не мисля, че имаше какво повече да направя. В първия сектор бяхме силни, но губим по 0.6 секунди в последния, което е впечатляващо“, разказа миналогодишният победител в Гран При на Китай.

Снимки: Gettyimages

