Живко Бояджиев за дербито с дубъла на Фратрия

Утре, Олимпик (Варна) гостува на Фратрия II (Варна). Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Победата в последния мач, ни дава възможност да работим в по-спокойна обстановка. Предстои ни ново сериозно изпитание. Двубой срещу млад отбор като нашият. Съперникът също постигна успех и ще излезе със самочувствие и настроение. Очаквам хубав мач – футбол, динамика, надиграване. Ще направим възможното да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

Снимка: olimpikvarna.com