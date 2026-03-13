Популярни
Димо Атанасов: Всяка грешка ще струва скъпо

  • 13 март 2026 | 08:42
  • 280
  • 0

Едноименният тим на Павликени ще играе утре с Партизан в Червен бряг. Срещата е от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Започнахме с победа над лидера. Това ни дава увереност и възможност усилено да работим с настроение. Следващият двубой обаче е също толкова труден, колкото последният. Партизан направи мащабна селекция. Победи като гост силно представилия се през есента Ком в Берковица. Двубоят в Червен бряг е навременна възможност да покажем, че успешния ни старт не е случайност. Вярвам в потенциала на нашите играчи. Трябва да сме концентрирани през цялото време, защото ще е доста оспорвано. Всяка грешка ще струва скъпо, Можем да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.

