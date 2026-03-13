Димчо Ненов за мача със Спартак (Пловдив)

В неделя, Нефтохимик (Бургас) приема Спартак (Пловдив). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Постигнахме позитивен резултат в последния ни мач. Надяваме се да ни даде увереност за предстоящият. Спартак (Пловдив) е сред най-добре комплектованите отбори в групата. През последните години неизменно се бореше за първото място. Поредно изпитание за младите ни футболисти. Подготвяме се за много труден двубой. Няма как да отписваме даден мач. Винаги се борим за победа“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.