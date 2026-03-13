Популярни
  Sportal.bg
  Марица (Милево)
Иван Кочев: Родопа може да бие всеки

  • 13 март 2026 | 08:04
  • 149
  • 0
Утре Марица (Милево) ще играе с Родопа в Смолян. Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Родопа е корав противник, с опитни играчи, който може да победи всеки. Особено на своя стадион. В последния си мач взе точка в Карлово срещу силно представящия се отбор на Левски. Всичко това не ни притеснява, но трябва максимално да ни мобилизира. 90 минути трябва да сме пределно концентрирани. Дано да сме в оптимален състав. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

