  Марица (Милево)
  2. Марица (Милево)
  Иван Кочев за хикса със Созопол

  8 март 2026 | 11:39
  • 101
  • 0
Вчера, Марица (Милево) и гостуващия му Созопол завършиха 0:0. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Иван Кочев, треньор на Марица, коментира равенството пред клубния сайт.

„За съжаление днешният мач протече в много битка и от страна на двата отбора, много единоборства на доста тежък терен. Признавам, че нашият терен наистина не е това, което трябва да бъде, и не отговаря на това, което аз искам да практикуваме като стил на игра. Отборът ми притежава много добри футболисти, технически научени, и тежкият терен ни затруднява много повече, като по този начин изравнява силите срещу противниците. Имахме някакъв превес в края на двубоя, но наистина не създадохме кой знае колко положения. Момчетата преди всичко мислят как да овладеят топката, а не как да развият атаката. Не искам това да звучи като оправдание, защото теренът е еднакъв и за двата отбора, но това наистина е проблем. Дали ме притеснява серията от три поредни мача без победа? Не, защото ние следваме нашите цели и искам във всеки следващ мач Марица (Милево) да надгражда в своята игра. Ще поработим малко върху концентрацията в завършващата фаза, защото в последните два двубоя не успяхме да отбележим гол. Искам да похваля моите футболисти за проявеното желание днес. Веднага след края на двубоя влязох в съблекалнята и ги поздравих за положеното старание. Цветелин Петров например игра с контузия и болки и изкара пълни 90 минути. Прави чест на всички момчета, че се вложиха в днешния двубой“.

