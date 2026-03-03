Хикс в Милево

1:1 приключиха Марица (Милево) и гостуващия му Секирово (Раковски). Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана здрав, динамичен двубой. Около четвърт час след началото му, Теодор Фърков удари играч на домакините и беше отстранен с червен картон. В 20-ата минута, съотборника му Димитър Петров изпълни фул, топката рикошира в стената и се укроти в мрежата – 0:1. След 120 секунди, играч на Марица центрира, топката се отби в гредата и Диян Чойнев я насочи с глава за окончателното 1:1. Към края на първото полувреме влезлия като резерва Константин Петров пропусна отлична възможност пред вратата на Секирово. Най-чистото положение през втората част беше когато Мартин Здравчев и Георги Михайлов последователно уцелиха гредите на гостите. Запрян Запрянов пък пропиля шанс да вкара за Секирово.