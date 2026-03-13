Майнц не успя да се справи в Чехия и ще чака реванша след седмица

Сигма (Оломоуц) и Майнц завършиха наравно 0:0 в първата среща на двата тима от 1/8-финалите в Лига на конференциите. Двата тима изиграха по-скоро опознавателен двубой и оставиха решението на пъзела по между им за след седмица.

Първият удар в двубоя дойде едва в средата на първата част и бе дело на Антонин Русек, но бе далеч от целта. Постепенно домакините опитаха да поемат инициативата в двубоя в първото си участие на такава фаза в европейските турнири. Сякаш германците имаха нужда именно от такава искра и в крайна сметка успяха да пораздвижат представянето си, стигайки до гол в 24-ата минута, дело на Ян Кутни, който бе моментално отменен поради засада.

След почивката гостите от Германия изглеждаха малко по-опасно, но се отличиха с няколко неточни удара по посока на вратата на домакините. Най-добрият шанс пред тях дойде четвърт час преди края на двубоя, когато резервата Нелсън Вайпер стигна до топката на втора греда, но стражът на Сигма Кутни се справи.

Двата тима по-скоро внимаваха и нежеланието за излишни рискове при наличието на реванш след седмица в крайна сметка предопределиха равенството.

Снимки: Imago