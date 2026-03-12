ВАР помогна на Порто да не пропилее отново два гола преднина

Отборът на Порто надделя с 2:1 в гостуването си на тима на Щутгарт в първия 1/8-финал от втория по сила турнир на УЕФА Лига Европа.

Гостите от Порто опитаха да разбие прогнозите на букмейкърите, които го поставяха в доста по-неизгодна позиция и на два пъти смълчаха “Мерцедес Бенц Арена” в средата на първата част. Терем Мофи откри резултата в 21-вата минута, а в 27-ата Родриго Мора. Домакините от своя страна отказаха да стоят безучастно и върнаха един гол малко преди почивката чрез Дениз Ундав в 40-ата минута.

След почивката дори халфът Анджело Щилер прати топката отново във вратата на “драконите”, но след преразглеждане чрез ВАР резултатът остана непроменен заради засада при головата атака.

По този начин Порто успя да се спаси от големия срам за втори път само в рамките на няколко дни да пропилее аванс от два гола, след като през уикенда профука преднината си във вечното дерби на Португалия срещу Бенфика и трябваше да се задоволи с 2:2.

Реваншът в Португалия е точно след седмица на 19-и март (четвъртък).