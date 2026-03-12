Популярни
Димитър Дулчев: Много съм доволен, че успяхме да победим Берое

  • 12 март 2026 | 19:02
  • 557
  • 0
Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) се наложи над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 гейма в едно от дербитата на предпоследния 21-и кръг в efbet Супер Волей. Диагоналът Димитър Дулчев, който бе най-резултатен за пловдивчани, заяви пред BGvolleyball.com, че със съотборниците му са се справили добре на всички елементи, и, че добрата техническа и тактическа подготовка са изиграли важна роля за успеха.

"Много съм доволен, че успяхме да победим Берое. Те са един много стойностен отбор, който показа зъби, но се радвам, че успяхме да надделеем и да зарадваме нашите верни фенове. Като цяло се справихме много добре на всички елементи, като мога да отлича сервис-блок и контраатаката, която за втори пореден мач е на доста добро ниво. В третата част успяхме да догоним Берое, серията от силни сервиси в края на гейма ни затрудниха, но все пак имахме голям шанс да затворим мача в наша полза още тогава. Бяхме доста добре подготвени тактически и технически за този мач и се надявахме да победим."

"Предстои дерби с Нефтохимик в събота. Моите очаквания като последен мач за редовния сезон са за един зрелищен двубой, в който да дадем всичко от себе си и да зарадваме феновете ни с още една победа преди плейофите", завърши Дулчев.

