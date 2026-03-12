Димитър Дулчев: Много съм доволен, че успяхме да победим Берое

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) се наложи над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 гейма в едно от дербитата на предпоследния 21-и кръг в efbet Супер Волей. Диагоналът Димитър Дулчев, който бе най-резултатен за пловдивчани, заяви пред BGvolleyball.com, че със съотборниците му са се справили добре на всички елементи, и, че добрата техническа и тактическа подготовка са изиграли важна роля за успеха.

Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

"Много съм доволен, че успяхме да победим Берое. Те са един много стойностен отбор, който показа зъби, но се радвам, че успяхме да надделеем и да зарадваме нашите верни фенове. Като цяло се справихме много добре на всички елементи, като мога да отлича сервис-блок и контраатаката, която за втори пореден мач е на доста добро ниво. В третата част успяхме да догоним Берое, серията от силни сервиси в края на гейма ни затрудниха, но все пак имахме голям шанс да затворим мача в наша полза още тогава. Бяхме доста добре подготвени тактически и технически за този мач и се надявахме да победим."

"Предстои дерби с Нефтохимик в събота. Моите очаквания като последен мач за редовния сезон са за един зрелищен двубой, в който да дадем всичко от себе си и да зарадваме феновете ни с още една победа преди плейофите", завърши Дулчев.