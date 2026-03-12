Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Шампионките от Марица влизат в плейофите без загуба

  • 12 март 2026 | 17:41
  • 289
  • 0
Шампионът на България Марица (Пловдив) завърши с победа срещите от редовния сезон в женската "Demax+" лига. "Жълто-сините" взеха чист успех при домакинството си на Драгоман с 3:0 (25:16, 25:11, 25:17) в мач от последния 18-и кръг, игран в зала "Строител".

Така Марица приключва първата фаза от първенството с пълен актив от 54 точки и 18 поредни спечелени мача. "ампионките, които вече си бяха гарантирали първото място в класирането след редовния сезон, ще имат домакинско предимство в предстоящите плейофи. В 1/4-финалите Марица ще срещне 8-ия в крайното подреждане тим на Славия.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек взеха инициативата още в началните минути и след 7:5 спечелиха шест поредни разигравания, за да поведат с 13:5. След това те нямаха затруднения да поддържат аванса си в хода на гейма, завършил с категоричното 25:16 в полза на пловдивчанки. Втората част също бе решена с добра серия на шампионките. След 8:5 маричанки взеха 11 последователни точки за 19:5 и впоследствие затвориха гейма с 25:11. Третата част вървеше равностойно до 9:9, когато Марица постепенно започна да трупа преднина, достигнала 8 точки при 19:11. Това се оказа ключово за изхода от гейма и мача, който приключи с ас на Цветелина Петрова за 25:17.

Най-резултатна за успеха на Марица бе Александра Китипова с 23 точки.

