  3. Президентът на Аржентинската федерация поиска домакин на "Финалисима" да бъде "Ел Монументал"

  • 12 март 2026 | 20:04
  • 2390
  • 5
Темата за локацията, на която ще се проведе сблъсъкът между европейския шампион Испания и южноамериканския първенец Аржентина за трофея “Финалисима” претърпя нов обрат. След като по-рано днес излезе информация, че почти сигурният домакин на двубоя, който ще се проведе на 27 март, е "Сантиаго Бернабеу", преди малко президентът на Аржентинската футболна федерация Клаудио Тапия официално обяви, че ще поска домакин на двубоя да бъде стадион "Ел Монументал" в Буенос Айрес. "Гаучосите" не са съгласни мачът да бъде в Испания, защото това ще даде нерегламентирано предимство на "Ла Роха".

Първоначално за домакин бе определен стадиона “Лусаил” в Катар, където се изигра и финалът на Мондиал 2022. Заради напрежението в Близкия изток обаче в началото на месеца беше взето решение, че двубоят ще се проведе на същата дата, но в друга страна.

"Ще се заловим на работа. Испания иска "Финисима" да се играе в Испания, но аз искам да се играе в Аржентина на "Ел Монументал", заяви Клаудио Тапия.

Тапия междувременно днес се яви в съда по делото за предполагаеми данъчни нередности и защити действията на организацията. Той и ковчежника на асоциацията Пабло Товиньо са обвинение в неплащане на социалноосигурителни вноски в размер на над 19 милиарда песос, които се равняват на 13 млн щатски долара.

