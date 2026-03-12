Александър Попов: Нямам обяснение защо се получи този срив

Наставникът на ЦСКА Александър Попов остана разочарован от играта на тима след 6-ата загуба в efbet Супер Волей. Армейците преклониха глава във "вечното" дерби от предпоследния 21-и кръг на редовния сезон, отстъпвайки с 0:3 срещу Левски София в зала "Христо Ботев". Наставникът на "червените" призна, че има напрежение в тима.

"Не успяхме да противодействаме по никакъв начин на Левски. Нямам обяснение защо се получи такъв срив още от първия гейм. Наложи се да пусна младите състезатели, за да видят какво значи дерби, защото то не е само за публиката, а и за тях. Има голямо напрежение в отбора, това не е оправдание и играта на Левски беше на много по-високо ниво, с което ни респектира", призна Попов след мача.