Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Александър Попов: Нямам обяснение защо се получи този срив

Александър Попов: Нямам обяснение защо се получи този срив

  • 12 март 2026 | 18:03
  • 280
  • 1

Наставникът на ЦСКА Александър Попов остана разочарован от играта на тима след 6-ата загуба в efbet Супер Волей. Армейците преклониха глава във "вечното" дерби от предпоследния 21-и кръг на редовния сезон, отстъпвайки с 0:3 срещу Левски София в зала "Христо Ботев". Наставникът на "червените" призна, че има напрежение в тима.

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

"Не успяхме да противодействаме по никакъв начин на Левски. Нямам обяснение защо се получи такъв срив още от първия гейм. Наложи се да пусна младите състезатели, за да видят какво значи дерби, защото то не е само за публиката, а и за тях. Има голямо напрежение в отбора, това не е оправдание и играта на Левски беше на много по-високо ниво, с което ни респектира", призна Попов след мача.

Николай Желязков: Надиграхме ЦСКА категорично
Николай Желязков: Надиграхме ЦСКА категорично

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Волейболистките на Левски завършиха втори в редовния сезон след победа №15

Волейболистките на Левски завършиха втори в редовния сезон след победа №15

  • 12 март 2026 | 16:41
  • 440
  • 0
Монтана завърши редовния сезон с победа над Славия

Монтана завърши редовния сезон с победа над Славия

  • 11 март 2026 | 21:51
  • 1082
  • 0
Илия Петков: Нямам търпение да започнем тренировките и мачовете с националния отбор на България

Илия Петков: Нямам търпение да започнем тренировките и мачовете с националния отбор на България

  • 11 март 2026 | 21:25
  • 6000
  • 1
Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

  • 11 март 2026 | 21:14
  • 2408
  • 0
Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

  • 11 март 2026 | 21:03
  • 2765
  • 1
Пирин се справи с Черно море във Варна

Пирин се справи с Черно море във Варна

  • 11 март 2026 | 20:56
  • 1023
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 7132
  • 20
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 25140
  • 148
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 19796
  • 45
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 11330
  • 11
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 7135
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 6751
  • 20