Николай Желязков: Надиграхме ЦСКА категорично

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков не скри своето задоволство от поредния успех в efbet Супер Волей. Шампионите триумфираха във "вечното" дерби от предпоследния 21-и кръг на редовния сезон, след като сразиха ЦСКА с 3:0 в зала "Христо Ботев".

"В нито един момент от срещата не дадохме инициативата на противника, изцяло контролирахме събитията на терена. Бяхме добри на посрещане, справихме се добре срещу тактическата задача, която имаха от ЦСКА срещу нас. Успяхме да се справим по възможно най-добрия начин, да дадем на Стоил Палев да играе по начина, по който бяхме планували нещата. Смятам, че бяхме блестящи в атака и това се дължи на него. Изигра много силен мач", сподели Желязков след победата.