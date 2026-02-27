Николай Нинов: Да продължим напред

Утре, Локомотив (Мездра) гостува на едноименния тим на Троян в междуобластна квалификация на Северозападна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

„Турнирните двубои са различни. Трябва да завършат в победител. Временното класиране в първенството не е от значение. Мачът в Троян е първи официален. Стартът винаги е труден. Нашата цел е да продължим напред в турнира. Ще го постигнем ако играем според възможностите си“, коментира пред Sportal.bg Николай Нинов, треньор на отбора от Мездра.