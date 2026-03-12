Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Братът на крило на Ман Юнайтед се пробва в Ботев

Братът на крило на Ман Юнайтед се пробва в Ботев

  • 12 март 2026 | 09:22
  • 863
  • 0
Братът на крило на Ман Юнайтед се пробва в Ботев

Ботев Пловдив продължава да работи по селекцията, макар трансферният прозорец отдавна да затвори. Канарчетата мислят в перспектива и преценяват дали свободни агенти няма да им свършат работа до края на кампанията и да бъдат част от доста по-боеспособен тим през следващата, каквато цел е поставил финансовият благодетел Илиян Филипов.

Двама карат тайни проби в Ботев (Пловдив)
Двама карат тайни проби в Ботев (Пловдив)

Във вторник вечер в България пристигнаха двама чужденци, които вчера започнаха пробен период при жълто-черните. Става въпрос за играчи от европейски страни, които се опитват да си заслужат договори с клуба. Първият от тях е 19-годишният нападател Ифена Доргу, пише „Тема Спорт“. Той е брат на фланговия играч на гранда Манчестър Юнайтед – Патрик Доргу (21 години), който е ползван като крило и халф-бек. С Ифена е пристигнал и футболист, който играе като халф. Двамата тепърва ще трябва да убедят Лъчезар Балтанов и останалите от спортно-техническия щаб, че заслужават място в Ботев Пд.

Ифена Доргу е роден на 23 август 2006 година. Той е датчанин, но има нигерийски корени. До 1 януари тази година е бил играч на ХБ Кьоге, който се състезава в датската Първа дивизия (б.а. – второто ниво в местния футбол). През есенния дял на кампанията е изиграл 17 мача в първенството от 18 възможни, но по-често е бил ползван като резерва. В тях е отбелязал 2 гола и е направил една асистенция.

Интересното е, че Ифена има и престой в Италия. През сезон 2024/25 Дженоа го взима под наем за 100 хиляди евро, но той така и не пробива до първия тим, а играе само в Примаверата. В Дания Доргу е бил част от академиите на Гентофе VI и ХБ Кьоге.

В момента Ботев Пд води подготовка за домакинството на Ботев Враца. Сблъсъкът от 26-ия кръг на Първа лига е в събота, 14 март, от 15:15 часа на „Колежа“.

