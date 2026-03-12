Швеция гласува доверие на Потър до 2030 г.

Футболната федерация на Шевция удължи удължи договора на селекционера Греъм Потър до 2030 година. 50-годишният англичанин пое скандинавската страна през октомври, подписвайки краткосрочен контракт, по-малко от месец след уволнението си от Уест Хам.

В мачовете си начело на Швеция досега Греъм Потър допусна поражение с 1:4 от Швейцария и равенство 1:1 със Словения през ноември, а този месец отборът му ще се изправи срещу Украйна в полуфинал от плейофите на УЕФА за класиране за Световното първенство по футбол през лятото. При успех тимът му ще играе срещу Полша или Албания за място на Мондиала в Северна Америка.

Потър прекара най-дългия период от мениджърската си кариера в шведския Йостерсунд между 2011 и 2018 година, преди да се завърне на Острова с уелския Суонзи. Англичанинът обаче се прочу с Брайтън, където беше между 2019 и 2022 година, и с който си заслужи шанс с Челси. Престоят му в „синята“ част на Лондон обаче беше неуспешен и приключи през 2023 - по-малко от година след пристигането му. В началото на 2025 година Потър премина от източен в западен Лондон и застана начело на Уест Хам, където също не успя да постигне задоволителни резултати.