Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Швеция
  3. Швеция гласува доверие на Потър до 2030 г.

Швеция гласува доверие на Потър до 2030 г.

  • 12 март 2026 | 13:55
  • 375
  • 0
Швеция гласува доверие на Потър до 2030 г.

Футболната федерация на Шевция удължи удължи договора на селекционера Греъм Потър до 2030 година. 50-годишният англичанин пое скандинавската страна през октомври, подписвайки краткосрочен контракт, по-малко от месец след уволнението си от Уест Хам.

В мачовете си начело на Швеция досега Греъм Потър допусна поражение с 1:4 от Швейцария и равенство 1:1 със Словения през ноември, а този месец отборът му ще се изправи срещу Украйна в полуфинал от плейофите на УЕФА за класиране за Световното първенство по футбол през лятото. При успех тимът му ще играе срещу Полша или Албания за място на Мондиала в Северна Америка.

Потър прекара най-дългия период от мениджърската си кариера в шведския Йостерсунд между 2011 и 2018 година, преди да се завърне на Острова с уелския Суонзи. Англичанинът обаче се прочу с Брайтън, където беше между 2019 и 2022 година, и с който си заслужи шанс с Челси. Престоят му в „синята“ част на Лондон обаче беше неуспешен и приключи през 2023 - по-малко от година след пристигането му. В началото на 2025 година Потър премина от източен в западен Лондон и застана начело на Уест Хам, където също не успя да постигне задоволителни резултати.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 11933
  • 30
Педро Нето се извини за грозната си постъпка

Педро Нето се извини за грозната си постъпка

  • 12 март 2026 | 10:24
  • 3234
  • 5
Започват осминафиналите в Лигата на конференциите

Започват осминафиналите в Лигата на конференциите

  • 12 март 2026 | 08:00
  • 4535
  • 3
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 5118
  • 6
Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

  • 12 март 2026 | 06:21
  • 3202
  • 3
Тебас обясни защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

Тебас обясни защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

  • 12 март 2026 | 05:53
  • 3355
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 9061
  • 48
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 11933
  • 30
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 6145
  • 5
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 5118
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 2749
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 4003
  • 11