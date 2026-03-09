Сабаленка стигна четвъртия кръг в Индиън Уелс

Арина Сабаленка от Беларус се класира за 1/8-финалите на “Мастърс” турнира в Индиън Уелс, след като записа чиста победа срещу румънката Жаклин Кристиан с 6:4, 6:1 за 72 минути.

Световната номер едно за поредна вечер имаше отличен сервис и стигна до цели 5 аса срещу само 2 от страна на нейната съперничка. Състезателката от Източна Европа бе облагодетелствана и от седемте двойни грешки, които направи представителката на северните ни съседи. Сабаленка имаше доминация и в пробивите, като и двете съпернички имаха по шест възможности за брейк. Победителката реализира 4 от тях, докато румънката стори това само веднъж.

В първата част беларускинята направи пробив в четвъртия гейм. В деветия тя сервираше за спечелването на сета, но румънката върна брейка. Сабаленка обаче взе подаването на съперничката си и спечели първия сет. Във втория сет след 1:1 световната номер едно спечели пет поредни гейма, за да се поздрави с успеха.

В следващия кръг Сабаленка ще се изправи срещу японката Наоми Осака, която победи Камила Осорио от Колумбия с 6:1 3:6 6:1 за 102 минути.

