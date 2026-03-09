Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка стигна четвъртия кръг в Индиън Уелс

Сабаленка стигна четвъртия кръг в Индиън Уелс

  • 9 март 2026 | 02:36
  • 126
  • 0
Сабаленка стигна четвъртия кръг в Индиън Уелс

Арина Сабаленка от Беларус се класира за 1/8-финалите на “Мастърс” турнира в Индиън Уелс, след като записа чиста победа срещу румънката Жаклин Кристиан с 6:4, 6:1 за 72 минути.

Световната номер едно за поредна вечер имаше отличен сервис и стигна до цели 5 аса срещу само 2 от страна на нейната съперничка. Състезателката от Източна Европа бе облагодетелствана и от седемте двойни грешки, които направи представителката на северните ни съседи. Сабаленка имаше доминация и в пробивите, като и двете съпернички имаха по шест възможности за брейк. Победителката реализира 4 от тях, докато румънката стори това само веднъж.

В първата част беларускинята направи пробив в четвъртия гейм. В деветия тя сервираше за спечелването на сета, но румънката върна брейка. Сабаленка обаче взе подаването на съперничката си и спечели първия сет. Във втория сет след 1:1 световната номер едно спечели пет поредни гейма, за да се поздрави с успеха.

В следващия кръг Сабаленка ще се изправи срещу японката Наоми Осака, която победи Камила Осорио от Колумбия с 6:1 3:6 6:1 за 102 минути.

Следвай ни:

Още от Тенис

Донски преодоля първата фаза на пресявките в Руанда

Донски преодоля първата фаза на пресявките в Руанда

  • 8 март 2026 | 21:25
  • 588
  • 1
Теодор Митев стана шампион на турнир по бадминтон за юноши в Хавана

Теодор Митев стана шампион на турнир по бадминтон за юноши в Хавана

  • 8 март 2026 | 21:14
  • 529
  • 0
Нестеров започна с успех в квалификациите в Гърция

Нестеров започна с успех в квалификациите в Гърция

  • 8 март 2026 | 21:03
  • 541
  • 0
Алкарас разкри с какво е победил Гришо

Алкарас разкри с какво е победил Гришо

  • 8 март 2026 | 17:04
  • 3908
  • 1
Джокович определи дългосрочните си цели

Джокович определи дългосрочните си цели

  • 8 март 2026 | 15:20
  • 1818
  • 0
Швьонтек и Андреева продължават по план в Индиън Уелс

Швьонтек и Андреева продължават по план в Индиън Уелс

  • 8 март 2026 | 14:07
  • 789
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 1099
  • 8
Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 77339
  • 293
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 12467
  • 46
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 20149
  • 42
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 43329
  • 59
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 36908
  • 68