Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. Атанас Апостолов: Симпатични са

Атанас Апостолов: Симпатични са

  • 10 март 2026 | 08:47
  • 59
  • 0

Утре, Розова долина (Казанлък) приема Нефтохимик (Бургас) в Мъглиж. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.  

„Доволен от начина по-който спечелихме мача срещу ОФК Хасково. Атаката – тя ни беше слабото място в предишните двубои. В последния мач обаче именно там бяхме най-силни. Вкарахме три гола, уцелихме три пъти гредите и пропуснахме още положения да вкараме. Така трябва да играем. Да има настроение. Предстои ни труден мач. Нефтохимик е симпатичен отбор. Запази състава си от областната група. Младият им отбор е приятната изненада в първенството. Допускат грешки, но могат да затруднят максимално всеки противник. Ние трябва да играем срещу тях хитро и умно, за да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Атанас Апостолов, треньор на „розите“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Промяна в Пирин! Дяков си тръгва от “орлетата”

Промяна в Пирин! Дяков си тръгва от “орлетата”

  • 10 март 2026 | 01:20
  • 4181
  • 3
Илиян Филипов се подигра Око Флекс и дузпата

Илиян Филипов се подигра Око Флекс и дузпата

  • 9 март 2026 | 22:36
  • 11959
  • 48
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  • 9 март 2026 | 21:08
  • 50258
  • 148
Веласкес: Реакция е - когато си загубил, в следващия мач как ще излезеш, днес заслужавахме победата

Веласкес: Реакция е - когато си загубил, в следващия мач как ще излезеш, днес заслужавахме победата

  • 9 март 2026 | 20:36
  • 18116
  • 19
Евертон Бала: Много по-сладка е победата

Евертон Бала: Много по-сладка е победата

  • 9 март 2026 | 20:24
  • 3262
  • 2
Косич: Питах съдиите за дузпата - казаха, че я има на 100%

Косич: Питах съдиите за дузпата - казаха, че я има на 100%

  • 9 март 2026 | 20:22
  • 15399
  • 39
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

  • 9 март 2026 | 19:57
  • 160920
  • 1083
Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

  • 10 март 2026 | 07:17
  • 2568
  • 8
Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

  • 10 март 2026 | 08:07
  • 1001
  • 2
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  • 9 март 2026 | 21:08
  • 50258
  • 148
Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

  • 10 март 2026 | 07:48
  • 1124
  • 0
Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

  • 9 март 2026 | 17:31
  • 26621
  • 31