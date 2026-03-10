Атанас Апостолов: Симпатични са

Утре, Розова долина (Казанлък) приема Нефтохимик (Бургас) в Мъглиж. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Доволен от начина по-който спечелихме мача срещу ОФК Хасково. Атаката – тя ни беше слабото място в предишните двубои. В последния мач обаче именно там бяхме най-силни. Вкарахме три гола, уцелихме три пъти гредите и пропуснахме още положения да вкараме. Така трябва да играем. Да има настроение. Предстои ни труден мач. Нефтохимик е симпатичен отбор. Запази състава си от областната група. Младият им отбор е приятната изненада в първенството. Допускат грешки, но могат да затруднят максимално всеки противник. Ние трябва да играем срещу тях хитро и умно, за да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Атанас Апостолов, треньор на „розите“.