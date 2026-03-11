Таня Гатева: Искаме да покажем какво представлява женският баскетбол

Селекционерът на женския национален отбор на България по баскетбол Таня Гатева изрази увереност във възможностите на тима преди предстоящите домакински срещи срещу Азербайджан и Украйна в квалификациите за Евробаскет 2027. Гатева даде пресконференция в зала "Колодрума" в Пловдив, където "лъвиците" ще изиграят двата двубоя. На брифинга присъстваха още заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов, както и помощник-треньорите на представителния тим - Матея Тавич и Мануел Марков.

„Отборът е изключително мотивиран. Правим всичко възможно момичетата да идват добре подготвени в тези прозорци и да успеем да се класираме на Европейско първенство през 2027 година. Очаквам голяма подкрепа от пловдивските фенове – от хората, които обичат спорта. Благодаря на Община Пловдив за подкрепата. Чувстваме се добре тук. Момичетата са много доволни и се надявам да зарадваме всички с две победи“, заяви Гатева.

„Имаме леки здравословни проблеми, но се надяваме да ги изчистим. С тези състезателки се познаваме от доста години. Работили сме във всички национални гарнитури. Уверени сме, че трябва да докажем, че женският баскетбол трябва да се развива", допълни тя и обърна внимание на предстоящите две срещи на тима - срещу Азербайджан днес и срещу Украйна в събота.

Походът на България към ЕвроБаскет 2027 продължава с мач в Пловдив

„Очакваме лесен мач днес. Няма да го крия. Важното е да останем здрави и да се готвим за събота, защото там ни предстои много труден двубой срещу Украйна. Искаме да играем модерен баскетбол и да покажем на публиката какво представлява женският баскетбол, защото той е позабравен“, завърши Гатева.

Помощник-треньорът Мануел Марков изрази надежда, че успешното представяне на националния отбор ще послужи като вдъхновение за подрастващите, които искат да се занимават с този спорт.

„Нашите мечти като щаб и отбор са големи. Затова решихме да дойдем в Пловдив, защото "Колодрума" е една от най-големите зали в България. На първо четене изглежда, че първенството ни е слабо, но тази година е доста конкурентно. Имаме много талантливи деца, които идват от националните отбори под нас. За мен картината е положителна. Нашата цел е да вдъхновим децата и да пълним залите с млади баскетболистки“, коментира Марков.

Заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов благодари на националния отбор, че е избрал зала „Колодрума“ за своите домакинства в този квалификационен прозорец.

„Надявам се Пловдив да им донесе късмет и в двата мача, макар че в една такава среща късметът е най-малкото. Трябва да са подготвени и да направят силни мачове. Надявам се, че едни такива мачове тук ще запалят много момичета, които да тръгнат по този път. „Колодрума“ може да предостави всички условия и за баскетбол“, заяви Бухалов и отправи покана към жителите на Пловдив и гостите на града да подкрепят националния отбор в предстоящите две срещи.

България посреща Азербайджан днес от 19:00 часа в зала „Колодрума“, а на 14 март (събота) „лъвиците“ ще приемат и селекцията на Украйна отново в 19:00 часа. Третият мач за българките в този квалификационен прозорец ще бъде на 17 март в Бар срещу Черна гора.

До момента възпитаничките на Таня Гатева са с перфектен баланс 3-0 и водят в класирането на група "Е" на пресявките за Евробаскет 2027.

За женския национален отбор на България това ще е историческо първо домакинство в Пловдив.