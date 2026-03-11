С 39 точки на Уембаняма Спърс спечелиха дербито със Селтикс

Водени от неудържимия Виктор Уембаняма, Сан Антонио Спърс надвиха Бостън Селтикс със 125:116, доближавайки се до лидера в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър.

Двата отбора вървяха "ръка за ръка" в мача, като първата четвърт завърши 31:29 в полза на Селтикс. Същият сценарий се повтори и във втората част, като двата отбора се оттеглиха на почивка при равен резултат 58:58. В третата четвърт Спърс вдигнаха оборотите и водени от Уембаняма, си осигуриха лека преднина от 7 точки (97:90). В четвъртата част Спърс бяха по-хладнокръвни и запазиха преднината си, достигайки до крайното 125:116.

VICTOR WEMBANYAMA IS UNREAL —



HOW DO YOU STOP THIS?! 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/Vt1yGo3GIJ — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 9, 2026

Най-добър за победителите беше френският център Виктор Уембаняма, който завърши с 39 точки и 11 борби. Де'Арън Фокс добави 25 точки и 9 асистенции за тексасци, Стефон Касъл се отчете с 18 точки и 9 борби, а Девин Васел - с 14 точки.

Дерик Уайт беше най-резултатен за Селтикс с 34 точки и 7 асистенции, Джейсън Тейтъм добави 24 точки, а Рон Харпър Джуниър се включи с 22 от пейката. Джейлън Браун записа едва 15 минути и беше отстранен от игра, след като остана бесен на решение на съдиите срещу неговия отбор. Съотборниците му трябваше да го овладеят след първото техническо нарушение от съдията Тайлър Форд, а колегата му Суйсаш Мехта последва с решение за втори технически фаул и автоматично изваждане от игра.