  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Холоуей с първи коментар след загубата от Оливейра

Холоуей с първи коментар след загубата от Оливейра

  • 11 март 2026 | 12:46
  • 320
  • 0

Макс Холоуей не постигна търсения от него резултат в реванша с Чарлс Оливейра, но се зарече да се завърне по-силен в следващия си двубой.

Бившият шампион в категория перо загуби с единодушно съдийско решение в главното събитие, след като Оливейра постигна пет събаряния и натрупа над 20 минути контрол на земя. Холоуей успя да се измъкне от множество опити за събмишъни, но през по-голямата част от петте рунда не успя да се освободи от хватката на бразилеца. Това бе първата му загуба в лека категория, откакто се установи за постоянно в дивизията през 2025 г.

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Късно в понеделник вечер Холоуей публикува първото си изявление относно представянето си.

„Най-големите върхове и най-дълбоките спадове“, написа Холоуей в Twitter. „Съботната вечер не беше моята вечер. Извинявам се на цялото си семейство, приятели и фенове, които разочаровах. Поздравления за Оливейра, който си свърши работата. Показа класа, така че изпитвам само уважение към него. От моя страна няма и никога няма да има извинения. Бил съм в тази ситуация и преди, знам каква работа трябва да свърша, за да се върна там, където искам да бъда. Далеч не сме приключили. Ще се видим на върха.“

Холоуей влезе в двубоя като сериозен фаворит за победа над Оливейра, която потенциално щеше да го постави в позиция да се бори за титлата на UFC в лека категория в близко бъдеще.

След като демонстрираше почти безупречна защита срещу събаряния през по-голямата част от кариерата си в UFC, този път Холоуей просто не успя да спре граплинг атаките на Оливейра, които го поваляха на земята многократно по време на битката. Загубата влоши статистиката на Холоуей в лека категория на UFC до 2-2, след като преди това той си размени по една победа с Дъстин Порие и записа зрелищен нокаут над Джъстин Гейджи на UFC 300.

