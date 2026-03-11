Франсис Нгану се прицели към Джейк Пол

Последните две жертви на Антъни Джошуа може и да се окажат в сблъсък помежду си.

Франсис Нгану се озова в интересната позиция едновременно да участва в MMA битка, организирана от Джейк Пол, но и да бъде предизвикан на дуел от ютубъра-боксьор. Всичко това се случи по време на пресконференция във вторник за дебютното MMA събитие на "Most Valuable Promotions" (MVP), което ще се излъчи по "Netflix" през май. По време на пресконференцията Пол беше извикан пред микрофон в публиката, докато водещият Ариел Хелуани попита Нгану дали би се изправил срещу инфлуенсъра.

„Не се интересувам от битка с Джейк Пол [на ринга]“, отговори Нгану, преди да уточни изказването си. „Вижте, не съм приключил. Интересувам се от това да му сритам задника.“

Засега бившият шампион на UFC в тежка категория ще се изправи срещу специалиста по бразилско жиу жицу Филипе Линс в петрундов двубой в тежка категория. Срещата ще се проведе на 16-ив Ингълуд, Калифорния. Главният сблъсък на вечерта ще бъде сблъсък между иконите на MMA Ронда Раузи и Джина Карано в петрундов мач в междинна категория до 66 кг.

Това ще бъде първият двубой за Нгану в която и да е дисциплина от октомври 2024 г., когато той записа единствената си битка под егидата на Professional Fighters League (PFL). Преди това той имаше два неуспешни опита на боксовия ринг. Първият беше през октомври 2023 г., когато почти поднесе сензация срещу тогавашния непобеден линеен шампион в тежка категория Тайсън Фюри. Вторият беше катастрофалната му загуба с нокаут във втория рунд от Джошуа през март 2024 г.

Джейк Пол, с актив 12-2 (9 нокаута), също претърпя съкрушителна загуба с нокаут от англичанина Джошуа. Това се случи на 19 декември миналата година в "Kaseya Center" в Маями, Флорида, като събитието също беше излъчено по Netflix.

Пол не се е бил след споменатата загуба от Джошуа, при която получи счупена челюст. Оттогава той е претърпял две операции за възстановяване на фрактурата. Първият опит се оказал неуспешен, тъй като Пол не си е починал достатъчно, за да позволи на винтовете и пластините да зараснат правилно. Втората операция се проведе на 20 февруари и не е ясно дали е била успешна.