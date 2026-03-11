Популярни
Радо Попов с две победи в една вечер в Тайланд

  • 11 март 2026 | 14:41
  • 243
  • 0
Муай тай боецът Радослав Попов записа пореден престижен успех в Тайланд. Той спечели турнир на стадиона Бангла в Пукет. Гордостта на Стамболийски надви двама съперници един след друг.

„В първия мач играх с руснак. Приключих го след лоукикове в първия рунд – сподели за Спортната джунгла възпитаникът на Христо Христов и Марио Тодоров. – В другия полуфинал играха 4 рунда. Спечели тайландецът Петдам, срещу когото имах победа на друг стадион. Нямах никакви болежки, защото моят първи мач приключи за две минути. С Петдам направихме три рунда. Отворих му аркада с лакът, а той нямаше въздух и спечелих по точки.“

Радослав Попов е бил изненадан от своя треньор с предложение да се бие в турнира само ден преди надпреварата.„

"Трябваше да се състои на 4 април. Тренирах за тогава. Вчера треньорът звънна и попита колко килограма съм – добави Радослав Попов. – Казах му – 72 кг. Той ме пита дали ще мога да сваля на 70 до утре. Обясни ми за турнира. Не ми се сваляха килограми, но ги оправих за 1 час. Днес минах кантара, после хапнах и бях готов за битки.“

Радослав Попов получи специален шампионски пояс за успеха. Очаква се следващата му битка да бъде на 20 март на стадиона Патонг.

