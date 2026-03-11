Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Марио Кирилов преди EFA: Ще изправим класни бойци срещу други класни бойци

Марио Кирилов преди EFA: Ще изправим класни бойци срещу други класни бойци

  • 11 март 2026 | 14:41
  • 855
  • 0

Марио Кирилов влиза в ролята на организатор на професионална бойна галавечер.

Главният треньор на СК "Армеец" ще бъде съорганизатор на събитието "Elite Fighting Arena", което ще се проведе на 21-и март в "Тента Център" в София. В битките ще участват и негови възпитаници, а съпругата му, Теодора Кирилова, ще направи своя бенефис в кикбокса. Кирилов споделя, че подготовката на бойците му и организацията на EFA не му дават почивка, но организацията на подобно събитие е негова мечта от дълго време.

Муай тай и кикбокс експертът разкрива, че концепцията на EFA е да изправи класни бойци срещу други класни бойци. Бойната гала на 21-и март ще бъде оглавена от битка в пет рунда, в която сили ще премерят Мартин Копривленски и непобеденият на профи ринга италианец Валентино Валенте.

Освен да предложи зрелищни и оспорвани срещи между доказани имена в кикбокс и муай тай, Кирилов цели да покаже, че българските бойци могат да се конкурират с чуждестранни такива на високо ниво.

Вижте цялото интервю с Марио Кирилов, в което треньорът и промоутър коментира цялата бойна карта на EFA:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Шампион срещу шампион в главната битка на PFL Madrid

Шампион срещу шампион в главната битка на PFL Madrid

  • 10 март 2026 | 22:15
  • 1437
  • 0
Бивол се разбра за дългоочакван двубой на галата на Усик и Верхувен

Бивол се разбра за дългоочакван двубой на галата на Усик и Верхувен

  • 10 март 2026 | 21:27
  • 2201
  • 0
Трима български борци на репешажите на ЕП в Сърбия

Трима български борци на репешажите на ЕП в Сърбия

  • 10 март 2026 | 20:14
  • 1306
  • 0
Курс по оказване на първа помощ за "Таекуондо фитнес НСА"

Курс по оказване на първа помощ за "Таекуондо фитнес НСА"

  • 10 март 2026 | 16:46
  • 1810
  • 0
Лош ден за България на Европейското по борба до 23 г.

Лош ден за България на Европейското по борба до 23 г.

  • 10 март 2026 | 16:09
  • 917
  • 0
Федерацията по борба погаси 72 000 евро задължения

Федерацията по борба погаси 72 000 евро задължения

  • 10 март 2026 | 14:43
  • 1563
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 8398
  • 63
Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 18827
  • 59
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 9794
  • 25
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 6637
  • 17
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 4331
  • 2
Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

  • 11 март 2026 | 06:32
  • 5051
  • 11