Марио Кирилов преди EFA: Ще изправим класни бойци срещу други класни бойци

Марио Кирилов влиза в ролята на организатор на професионална бойна галавечер.

Главният треньор на СК "Армеец" ще бъде съорганизатор на събитието "Elite Fighting Arena", което ще се проведе на 21-и март в "Тента Център" в София. В битките ще участват и негови възпитаници, а съпругата му, Теодора Кирилова, ще направи своя бенефис в кикбокса. Кирилов споделя, че подготовката на бойците му и организацията на EFA не му дават почивка, но организацията на подобно събитие е негова мечта от дълго време.

Муай тай и кикбокс експертът разкрива, че концепцията на EFA е да изправи класни бойци срещу други класни бойци. Бойната гала на 21-и март ще бъде оглавена от битка в пет рунда, в която сили ще премерят Мартин Копривленски и непобеденият на профи ринга италианец Валентино Валенте.

Освен да предложи зрелищни и оспорвани срещи между доказани имена в кикбокс и муай тай, Кирилов цели да покаже, че българските бойци могат да се конкурират с чуждестранни такива на високо ниво.

Вижте цялото интервю с Марио Кирилов, в което треньорът и промоутър коментира цялата бойна карта на EFA: