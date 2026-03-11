Колби Ковингтън и Дилън Данис ще мерят сили в среща по борба

Колби Ковингтън се завръща на тепиха на организацията "Real American Freestyle".

По-рано днес от RAF обявиха, че Ковингтън отново ще се състезава за веригата, като ще се изправи срещу една от най-противоречивите фигури в бойните спортове - Дилън Данис. Срещата ще бъде основен подгряващ двубой на галавечерта RAF 7, която ще се проведе на 28-и март в "Yuengling Center" в Тампа, Флорида.

Ковингтън, бивш временен шампион на UFC в полусредна категория, направи своя дебют в RAF през януари на RAF 5 и победи Люк Рокхолд с технически туш. Той има сериозни успехи в борбата, като в колежанската си кариера е печелил национален шампионат и ставал първенец на най-елитната дивизия "NCAA Division 1 All-American".

Данис, известен като един от най-големите провокатори в съвременните бойни спортове, е първият и настоящ шампион на "Misfits MMA" в полутежка категория. Макар да е утвърден граплър и да е изпробвал уменията си в различни боксови мачове, сега той за първи път ще стъпи на тепиха за борба.

Очаква се основното събитие на RAF 7 да бъде реванш между Арман Царукян и Джорджо Пулас. Двамата имаха спорен мач на RAF 6 през февруари, когато Царукян нападна Пулас с удари след финалния сигнал.

