Обявиха състава на Нидерландия за Световното първенство по лека атлетика в зала

Нидерландия ще изпрати отбор от 23-ма атлети на Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе в Торун (Полша) между 20 и 22 март. В състава попадат трима индивидуални златни медалисти от Европейското първенство в зала през миналата година. Това са шампионките в тласкането на гюле при жените Джесика Схилдер и на 400 м Лике Клавер, както и златният медалист на 800 м при мъжете Самуел Чапъл.

Сред другите звезди в нидерландския тим са Надин Висер, която спечели европейската титла на 60 метра с препятствия именно на тази писта в Торун през 2021 г., както и сребърната медалистка в петобоя от европейското на закрито Софи Доктер.

Снимки: Imago