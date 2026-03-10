Популярни
Очаквайте в 17:00: Илия Петков е гост в Block Out
Обявиха състава на Нидерландия за Световното първенство по лека атлетика в зала

  • 10 март 2026 | 16:21
  • 92
  • 0
Нидерландия ще изпрати отбор от 23-ма атлети на Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе в Торун (Полша) между 20 и 22 март. В състава попадат трима индивидуални златни медалисти от Европейското първенство в зала през миналата година. Това са шампионките в тласкането на гюле при жените Джесика Схилдер и на 400 м Лике Клавер, както и златният медалист на 800 м при мъжете Самуел Чапъл.

Сред другите звезди в нидерландския тим са Надин Висер, която спечели европейската титла на 60 метра с препятствия именно на тази писта в Торун през 2021 г., както и сребърната медалистка в петобоя от европейското на закрито Софи Доктер.

Снимки: Imago

