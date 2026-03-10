Индийска атлетка със златни медали отстранена за 4 години заради допинг

Дисциплинарният трибунал на Отдела за почтеност в леката атлетика (AIU) наложи четиригодишно наказание на индийската бегачка на средни разстояния и златна медалистка от Националните игри Туинкъл Чодъри. Санкцията е в резултат на неуспеха ѝ да докаже, че пробата, дала положителен резултат за забранено вещество, не е нейна или е била замърсена.

Чодъри, която беше временно отстранена през май миналата година, все пак беше оневинена по обвинението, че е нарушила условията на това отстраняване, като е участвала в университетските игри Khelo India. 30-годишната атлетка успя да убеди трибунала, че не се е състезавала в събитието.

"На състезателката се налага период на лишаване от състезателни права за срок от четири години, считано от датата на настоящото решение. Периодът на временно отстраняване, наложен на състезателката от 24 юни 2025 г. до датата на това решение, се приспада от общия период на лишаване от права. Следователно периодът на лишаване от права ще приключи на 23 юни 2029 г.“, се посочва в решението на дисциплинарния трибунал.

Пробата на Туинкъл е дала положителен резултат за метилтестостерон – забранен анаболен стероид. Пробата е взета на 30 май миналата година.

"В отговор на уведомлението за обвинение от 24 юни 2025 г., в обяснението си от 2 септември 2025 г. състезателката посочи, че отрича извършването на твърдените нарушения на антидопинговите правила (ADRVs) на основание, че пробата може да не е нейна или че може да е била подправена или замърсена по време на събирането ѝ“, заявява трибуналът.

Пробата урина е събрана по време на 26-ото Азиатско първенство по лека атлетика в Гуми, Южна Корея, където тя завършва четвърта в бягането на 800 метра за жени.

Преди това тя печели множество медали на Националните игри в Утаракханд, включително злато в щафетата 4х400 метра за жени.

Пробата е анализирана от акредитираната от Световната антидопингова агенция (WADA) лаборатория в Сеул, Южна Корея.

"Състезателката не успя да обясни наличието на метилтестостерон и неговите метаболити. Тестовете, които тя успя да направи на хранителните добавки, които е приемала, не разкриха наличието на метилтестостерон“, отбелязва трибуналът.

"Нейната теза беше, че не са представени доказателства за умишлен прием. Състезателката посочи, че желае пробата да бъде подложена на ДНК тест, за да се увери в нейната цялост и произход. AIU отказа“, се добавя в решението.

Трибуналът отхвърли искането ѝ за ДНК тест, заявявайки, че скъпата процедура изисква сериозна обосновка, каквато Туинкъл не успява да предостави, въпреки че е била готова да поеме разходите.

"Искането на състезателката за ДНК тест се отхвърля и не считаме, че тя е изпълнила тежестта на доказване, за да ни убеди, че допингът не е бил "умишлен“, и съответно сме длъжни да наложим четиригодишно наказание“, се казва в заключението.