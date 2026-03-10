О'Конър оглавява състава на Ирландия за Световното в зала

Световната сребърна медалистка Кейт О'Конър и националният шампион на Ирландия Ник Григс бяха включени в състава на страната за Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша.

О'Конър спечели първия медал за Ирландия от такъв шампионат от 2006 г. насам, след като миналата година в Нандзин завърши втора в петобоя. 25-годишната атлетка продължи със силните си изяви и през септември, когато завоюва впечатляващо второ място в седмобоя на Световното първенство в Токио.

В една историческа за нея година О'Конър спечели и златен медал от Студентските игри, както и бронз от Европейското първенство в зала.

Ник Григс, който по-рано през март спечели титлата на Ирландия при мъжете, ще се състезава във финала на 3000 метра заедно с Андрю Коскоран.

Петкратният европейски медалист Марк Инглиш също е сред водещите имена в ирландския отбор. Той ще участва в бягането на 800 метра на състезанието в Торун, което ще се проведе от 20 до 22 март.

Пол Макнамара, директор "Високи постижения“ в Ирландската атлетическа федерация, заяви, че това е "вълнуващ отбор с реални шансове за медали“.

"Постижението на Кейт в Нандзин миналата година постави летвата за това какво могат да постигнат ирландските атлети на тези шампионати и ние пътуваме за Полша с истински амбиции“, каза той. "Наред с нашите опитни състезатели е страхотно да видим как нововъзникващи таланти се представят силно през този сезон и печелят възможността да се състезават срещу най-добрите в света.“

Сара Лавин ще участва в бягането на 60 метра с препятствия при жените, докато Бори Акинола и Лорън Рой ще се състезават съответно в мъжкия и женския спринт на 60 метра.

Мейв О'Нийл ще направи своя дебют за националния отбор на Ирландия при жените в Полша в дисциплината 800 метра. Междувременно Сиара Невил (60 м жени), Ема Мур (800 м жени), Джеймс Гормли (1500 м мъже) и Елизабет Ндуди (скок на дължина жени) са покрили норматив "Б“ и са предварително селектирани в очакване на потвърждение на техния квалификационен статут от Световната атлетика.

Снимки: Gettyimages