  Sportal.bg
  Бойни спортове
  Царукян удари Пулас след мач по борба и предизвика масов бой

Царукян удари Пулас след мач по борба и предизвика масов бой

  • 1 март 2026 | 07:25
Арман Царукян превърна своя мач по борба в истински бой, след като удари Джорджо Пулас, което предизвика масово сбиване на събитието RAF 6.

Напрежението беше високо през цялото време, като и Царукян, и Пулас се оплакваха от шамари и груба игра по време на срещата. Царукян водеше в резултата и си осигури победа, но веднага след края на мача той събори Пулас на земята и започна да му нанася серия от удари.

Сбиването бързо прерасна в масов бой, след като треньори и спортисти, намиращи се близо до сцената, нахлуха на тепиха в опит да разтърват атлетите. Миг по-късно в арената започнаха да се разменят удари, докато охраната и други борци се опитваха да се намесят.

