Ронда Раузи се завръща в грандиозна битка по Netflix

Ронда Раузи ще направи дългоочакваното си завръщане в смесените бойни изкуства след десетгодишна пауза, като ще се изправи срещу Джина Карано в двубой в категория перо.

Срещата е насрочена за 16 май в Intuit Dome в Ингълууд, Калифорния, и ще бъде излъчвана ексклузивно от Netflix – първото в историята на стрийминг платформата пряко излъчване на ММА галавечер. Двубоят ще се проведе в лимита на категория перо до 66 кг, в пет рунда по пет минути, с ръкавици от 4 унции.

39-годишната Раузи (12-2, 9 победи със събмишън, 3 с нокаут) в един момент беше лицето на Ultimate Fighting Championship (UFC), но се оттегли през 2016 г. след две поредни загуби, след което се насочи към професионалния кеч с World Wrestling Entertainment (WWE).

„Чаках толкова дълго, за да обявя това: аз и Джина Карано ще се изправим една срещу друга в най-големия супердвубой в историята на женските бойни спортове“, заяви Раузи. „И си партнираме с ориентираната към бойците организация MVP, както и с най-големия и най-мощния стриймър на планетата – Netflix. Това е за всички фенове на ММА – минали, настоящи и бъдещи. Очаквайте още… още много.“

43-годишната Карано (7-1, 1 победа със събмишън, 3 с нокаут) се оттегли от ММА след загубата си от Крис Сайборг през 2019 г. и се насочи към актьорската кариера, като участва във филми като The Expendables 3, Furious 7, Entourage и сериала на Disney+ The Mandalorian. През 2021 г. тя беше уволнена от The Mandalorian след противоречиви публикации в социалните мрежи. Карано заведе дело срещу Disney за неправомерно уволнение, което приключи със споразумение.

„Ронда дойде при мен и каза, че има само един човек, за когото би направила завръщане. И че мечтата ѝ винаги е била този двубой между нас да се случи“, каза Карано. „Тя ми благодари, че съм отворила врати за нея в кариерата ѝ и с уважение ме помоли този мач да стане реалност. Това е чест за мен. Вярвам, че ще изляза победителка от този двубой и очаквам, че няма да бъде лесно – нещо, което приветствам. Това е толкова за Ронда и мен, колкото и за феновете и общността на смесените бойни изкуства. Какво време само да си жив.“