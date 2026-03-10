Популярни
  Sportal.bg
  2. Галатасарай
  Салах с историческо постижение в Шампионската лига

Салах с историческо постижение в Шампионската лига

  • 10 март 2026 | 23:38
  • 2486
  • 1

Мохамед Салах стана играчът на Ливърпул с най-много участия за клуба в Шампионската лига. Това се случи в мача срещу Галатасарай от осминафиналите на турнира. Египтянинът надмина рекорда, държан преди това от Джейми Карагър, бивш защитник на „мърсисайдци“ и настоящ телевизионен анализатор за британската телевизия.

За Мохамед Салах това беше мач номер 81 в Шампионската лига, с което той надмина рекорда от 80 мача на Джейми Карагър, според OPTA Stats.

Въпреки че този сезон Мохамед Салах подобри няколко рекорда, свързани предимно с дълголетието, кампанията не беше добра за звездата на Ливърпул. До момента той има изиграни 32 мача във всички турнири за „мърсисайдци“ и е отбелязал 9 гола (само 5 в Премиър лийг), като има и 8 асистенции (6 в Премиър лийг). В тазгодишното издание на Шампионската лига той има 7 мача, два гола и една асистенция. Египтянинът е оценен от специализираните сайтове на 30 милиона евро.

Салах е в Ливърпул от 2017 г. и е спечелил всичко възможно с „мърсисайдци“: 433 мача, 254 гола, 121 асистенции.

Поредната лоша новина бе, че мърсисайдци загубиха днешното си гостуване на Галатасарай с 0:1.

Снимки: Imago

