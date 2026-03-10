Бай Добри вече е в Панчарево

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

ЦСКА поднови тренировки след победата с 2:0 над Локомотив (София) и вече се подготвя за предстоящия сблъсък с Лудогорец в събота. "Червените" публикуваха видео как футболистите на Христо Янев пристигат на клубната база в Панчарево, а от кадрите се вижда още, че легендарният домакин на "армейците" Добри Димов се е завърнал на работа.

Бай Добри, както го наричат привържениците, пропусна последните два мача на отбора, тъй като беше настанен в болница. Играчите посрещнаха топло 81-годишния ветеран, който отново демонстрира отлична форма и настроение.

"Всички у дома", написаха от ЦСКА.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto