  ЦСКА
  2. ЦСКА
  3. Бай Добри вече е в Панчарево

Бай Добри вече е в Панчарево

  • 10 март 2026 | 18:00
  • 489
  • 0
Бай Добри вече е в Панчарево
ЦСКА поднови тренировки след победата с 2:0 над Локомотив (София) и вече се подготвя за предстоящия сблъсък с Лудогорец в събота. "Червените" публикуваха видео как футболистите на Христо Янев пристигат на клубната база в Панчарево, а от кадрите се вижда още, че легендарният домакин на "армейците" Добри Димов се е завърнал на работа.

Бай Добри, както го наричат привържениците, пропусна последните два мача на отбора, тъй като беше настанен в болница. Играчите посрещнаха топло 81-годишния ветеран, който отново демонстрира отлична форма и настроение.

"Всички у дома", написаха от ЦСКА.

Снимки: Startphoto

