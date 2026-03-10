В Камерун гласят Ето'о за национал

Полузащитникът на ЦСКА Джеймс Ето'о е гласен за национал на Камерун, пишат в родината му. Халфът прави много добър сезон с червената фланелка, като беше избран от феновете на "армейците" за играч №1 на есенния полусезон.

Местният сайт Actu Cameroun анализира обстойно представянето на Ето'о, който има четири гола и осем асистенции през този сезон в efbet Лига. Джеймс вече е получавал повиквателна за "неукротимите лъвове" и дори записва минути в контролата срещу Уганда (3:0) на 6 юни 2025 г.

"Дълго време считан за обещаващ талант, Джеймс Ето'о изглежда най-накрая разгръща пълния си потенциал. През този сезон халфът на ЦСКА прави най-силната кампания в младата си кариера и се утвърждава като една от ключовите фигури в българското първенство.

В 26 мача във всички турнири, юношата на ФК Нант може да се похвали с изключително впечатляваща статистика за полузащитник: 4 гола и 8 асистенции. Този офанзивен принос му отрежда първото място в класацията на асистентите в българския шампионат, което е доказателство за нарастващото му влияние в играта на своя отбор.

Притежаващ отличен поглед върху играта, прецизен пас и способност да се включва в атака, Джеймс Ето'о се превърна в централен елемент в офанзивната организация на ЦСКА. Мач след мач той потвърждава своя прогрес и привлича все повече внимание.

Този възход идва в стратегически момент. С наближаването на следващия лагер на националния отбор на Камерун, халфът изпраща ясен сигнал към селекционера Давид Пагу. Неговата постоянност и силните му изяви на клубно ниво могат да се окажат решаващи за получаването на повиквателна.

В зона от терена, където конкуренцията при „неукротимите лъвове“ остава силна, Джеймс Ето'о изглежда решен да разклати йерархията. Предвид настоящия му сезон в България, кандидатурата на камерунския полузащитник вече трудно може да бъде пренебрегната", гласи материалът на Actu Cameroun.