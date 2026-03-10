Кайл Уокър обяви край на кариерата си в националния отбор

Популярни
  • 10 март 2026 | 17:34
  • 736
  • 0
35-годишният бранител Кайл Уокър официално обяви край на кариерата си в националния отбор на Англия. Десният бек записа 96 мача с националната фланелка, като дебютът му бе още през 2011-а година срещу Испания.

Уокър записа участия на пет големи турнира - Евро 2016, Мондиал 2018, Евро 2020, Мондиал 2022 и Евро 2024. Единственото му попадение бе в мача с Украйна през 2023. Той три пъти е извеждал “трите лъва” и с капитанската лента. Последният му мач беше през юни миналата година при шокиращата загуба от Сенегал. Този мач бе малко преди трансфера му от Манчестър Сити в Бърнли. Оттогава Томас Тухел не му е пращал нито една повиквателна.

"Не мечтаеш да играеш за Англия. Можеш да мечтаеш да играеш за клуба от детството си - Шефилд Юнайтед, и да си мислиш, че може би това е възможно. Можеш да мечтаеш да спечелиш Висшата лига, възможно е. Но да играеш за страната си - няма много хора, които имат възможност да го направят. С голяма гордост обявявам оттеглянето си от националния отбор. Някои от вас ще са развълнувани, други може би ще са малко тъжни. Просто искам да ви благодаря. Бих искал да благодаря от дъното на сърцето си на всички селекционери, с които съм работил - Капело, Ходжън, Карсли, Саутгейт и Тухел, за това, че превърнахте една мечта в реалност. Благодаря на съотборниците си - минали и настоящи. Желая на всички най-доброто. На феновете - продължавайте да подкрепяте момчетата, защото те се нуждаят от вас зад гърба си, за да се уверят, че могат да направят тази страна горда. Надявам се сега да мога да бъда фен, гледайки как постигат нещо голямо на това Световно първенство”, заяви Уокър в специално подготвено видео за случая.

