Александър Василев вече е част от отбора на Григор и Джокович

Младата надежда на българския тенис Александър Василев вече е част от “отбора” на Новак Джокович и Григор Димитров. Финалистът на US Open при юношите подписа договор за сътрудничеството с известната модна марка Lacoste, която от 2023 година се грижи за екипировката на първата ни ракета. Сред лицата на френската компания е и рекордьорът по титли от Големия шлем Джокович, както и много други звезди на световния тенис.

"Горд съм да споделя, че се присъединявам към отбора на Lacoste! Очаквам с нетърпение съвместното ни приключение, като съм вдъхновен от наследството и мотивиран за бъдещето", написа Василев в Инстаграм.

Сезон 2025 беше най-успешният в кариерата на 18-годишния Александър Василев до момента. В последната си година при юношите той записа впечатляващи представяния в турнирите от Големия шлем, достигайки до полуфиналите на “Уимбълдън” и до финала на Откритото първенство на САЩ, където загуби от Иван Иванов. Тези успехи го изстреляха до №2 в световната ранглиста при юношите и му дадоха увереност преди трудния преход към мъжкия тенис.

Освен това Александър Василев направи паметен дебют с националната фланелка, извеждайки България до историческа победа над Финландия за Купа “Дейвис”. Именно той се превърна в големия герой за отбора ни, след като надви Ото Виртанен и бившия №37 в света Емил Руусувуори и осигури крайната ни победа с 3-2, изкачила страната ни в Световната група.