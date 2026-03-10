Популярни
  • 10 март 2026 | 06:16
  • 900
  • 0
Алкарас потрепери сет, но направи обрат срещу французин

Французинът Артур Риндеркнех направи това, което Григор Димитров не успя и взе сет срещу световния номер едно Карлос Алкарас. Въпреки това състезателят от страната на Айфеловата кула и Триумфалната арка не успя да надскочи очакванията и се задоволи с почетна загуба от испанския опонент със 7:6(6) 3:6 2:6 за 2 часа и 27 минути в срещата между двамата от третия кръг на “Мастърс” турнира в Индиън Уелс в САЩ.

Риндеркнех направи феноменално представяне от начален удар и реализира цели 11 аса и допусна само 2 двойни грешки. Също така той показа изключителна устойчивост в психологически план и спаси впечатляващите 8 от 12 възможности на съперника си за брейк. В това отношение Алкарас също бе почти безупречен и позволи на Риндеркнех да осъществи само един от четирите си опита да пробие.

Това бе общо шести двубой между двамата, като испанецът все още не е регистрирал поражение срещу този съперник. Предходният им сблъсък бе преди по-малко от месец, когато на турнира в Доха Риндеркнех, за разлика от днес, не успя да вземе сет. На 1/8-финалите Алкарас ще се изправи срещу Каспер Рууд от Норвегия, който отстрани поляка Валентин Вашро също в мач от три сета и обрат с 3:6 6:3 6:4.

Интересното е, че Вашро и Риндеркнех са в един отбор в турнира на двойки, който се провежда паралелно с надпреварата на сингъл, като двамата ще се изправят срещу тима на Новак Джокович и Стефанос Циципас в днешния 10-и март (вторник). Този мач се очаква да стартира не по-рано от 23:30 часа българско време.

