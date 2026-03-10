Популярни
  3. Синякова елиминира защитаващата титлата си Мира Андреева

Синякова елиминира защитаващата титлата си Мира Андреева

  • 10 март 2026 | 09:49
  • 179
  • 0
Чехкинята Катержина Синякова хвърли бомбата в Индиън Уелс, след като елиминира поставената под номер 8 в схемата и защитаваща титлата си Мира Андреева в третия кръг на силния турнир на твърди кортове от категорията WТА 1000 с награден фонд 9.4 милиона долара.

Синякова спечели двубоя с 4:6, 7:6(5), 6:3 за близо три часа игра, след като в третия сет направи обрат от 2:3 до 6:2, за да триумфира.

„Не чувствах никакво напрежение. Всичко беше върху нея . . . Просто се опитвах да се боря за всяка точка, да променя ритъма и мисля, че се справих наистина страхотно, така че съм много горда със себе си“, каза чехкинята.

Следващата й съперничка ще бъде деветата поставена Елина Свитолина (Украйна), която надделя над Ашлин Крюгер (САЩ) с 6:4, 6:2.

Номер 5 Джесика Пегула демонстрира своята устойчивост, като преодоля сет пасив и постигна успех над Елена Остапенко (Латвия) с 4:6, 6:3, 6:2, осигурявайки си място в четвъртия кръг. Американката загуби първия сет от бившата шампионка от Откритото първенство на Франция, преди да намери своя ритъм и да стигне до обрата.

Носителката на титлата от 2023 година и номер 3 Елена Рибакина (Казахстан) елиминира Марта Костюк (Украйна) с 6:4, 6:4, а Сонай Картал (Великобритания) се наложи над номер 15 Мадисън Кийс (САЩ) с 2:6, 6:2, 6:3.

