Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Откриха паметна плоча пред дома на Тумби

Откриха паметна плоча пред дома на Тумби

  • 9 март 2026 | 13:42
  • 358
  • 0
Откриха паметна плоча пред дома на Тумби

Паметна плоча в чест на великия футболист Георги Попов – Тумби бе открита пред дома му на улица „Средец“ №46 в Пловдив.

Почит към легендарния играч на Ботев Пловдив отдадоха футболисти от представителния отбор на „канарчетата“, както и ръководството на клуба.

На церемонията присъстваха още легенди на най-стария футболен клуб в България, представители на Сдружение ПФК Ботев, както и ръководни фигури от Българския футболен съюз.

Своите спомени за времената на един от най-изявените пловдивски футболисти споделиха Петър Зехтински, Костадин Костадинов, както и редица от присъстващите.

Поклон, легендо!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ком привлече млад нападател

Ком привлече млад нападател

  • 9 март 2026 | 09:41
  • 890
  • 0
Ивайло Станчев: Равенството в Разград е закономерно

Ивайло Станчев: Равенството в Разград е закономерно

  • 9 март 2026 | 09:32
  • 1212
  • 0
Владо Манчев: Не трябва да навеждаме главата, а да продължаваме да работим

Владо Манчев: Не трябва да навеждаме главата, а да продължаваме да работим

  • 9 март 2026 | 09:27
  • 1673
  • 0
Диан Генчев за успеха на Олимпик

Диан Генчев за успеха на Олимпик

  • 9 март 2026 | 09:24
  • 1051
  • 2
Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

  • 9 март 2026 | 09:23
  • 2951
  • 5
Христо Янев ще разговаря с основен играч

Христо Янев ще разговаря с основен играч

  • 9 март 2026 | 09:19
  • 10113
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 21072
  • 26
Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 33946
  • 104
Лудогорец "гостува" на последния в Разград

Лудогорец "гостува" на последния в Разград

  • 9 март 2026 | 07:29
  • 11935
  • 35
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 11184
  • 66
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 9888
  • 5
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 11971
  • 6