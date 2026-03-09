Откриха паметна плоча пред дома на Тумби

Паметна плоча в чест на великия футболист Георги Попов – Тумби бе открита пред дома му на улица „Средец“ №46 в Пловдив.

Почит към легендарния играч на Ботев Пловдив отдадоха футболисти от представителния отбор на „канарчетата“, както и ръководството на клуба.

На церемонията присъстваха още легенди на най-стария футболен клуб в България, представители на Сдружение ПФК Ботев, както и ръководни фигури от Българския футболен съюз.



Своите спомени за времената на един от най-изявените пловдивски футболисти споделиха Петър Зехтински, Костадин Костадинов, както и редица от присъстващите.

Поклон, легендо!