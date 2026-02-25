Какалов с култова история от Беларус: Изгониха ме заради телефон на стойност 30 000 долара

Бившият футболист на Ботев (Пловдив) и редица български клубове – Георги Какалов, разказа интересна история от престоя си в Динамо (Минск). Какалов гостува в подкаста на FootballStorycast и разкри пред журналиста на Sportal.bg Илия Иванов, че причината да напусне Беларус е телефон на стойност 30 000 долара, който бил по-скъп от този президента на клуба. Това била причината Славолюб Муслин да му посочи вратата.

"Всичко беше отлично в Динамо Минск. И като договор, и като база, условия. Клубът създаваше млади футболисти и продаваше за Русия и Европа. Продават футболисти за милиони. В Беларус така се случиха нещата, че Муслин стана треньор и каза, че ще разчита на мен. По онова време получавах доста добра сума от Беларус. Отборът си е гранд с традиции. Една седмица, втора седмица – аз не съм в групата и не знам какво се случва. Обадих се на моя агент Владо Коев. Обадих се и на Николай Ишков, с когото работех по онова време, лека му пръст. Казаха ми, че съм в трансферна листа. В един момент трябваше да бъда пратен във втория отбор, а ние имахме клауза, че получаваме парите си наполовина, ако сме в дубъла. Не беше това проблемът, просто не исках да играя във втория отбор. Моята цел беше да отида в чужбина, за да получавам повече шансове в националния отбор, който така и не получих, но не съжалявам. В крайна сметка заради някакъв скъп телефон, който ми падна от джоба по време на лагера, ме изкараха от отбора. Телефонът струваше 30 000 долара. Бях си купил един телефон Vertu. Бяхме на базата и без да искам, той падна от джоба ми. И Муслин ми вика – „Ааа, по-скъп телефон ще имаш от шефа ли?“. И така приключи моят престой в Динамо".