Балтанов: Моята философия не е глуха защита

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов заяви след нулевото равенство срещу ЦСКА 1948 в София, че резултатът е справедлив.



"Справедливо равенство - и те, и ние имахме положения. Получи се хубав мач. Поздравявам и двата отбора.



Не мисля, че сме се защитавали. опитвахме се, имахме положения. Моята философия не е гулха защита. В последните минути ги притиснахме. Отбелязахме, отмениха ни гол, но той ще дойде. Дали има или няма фал - не искам да коментирам. В следващия мач искам да напълним стадиона и да се поздравим с успех", каза Балтанов за предстоящия двубой срещу Ботев (Враца).