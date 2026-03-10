Николай Христозов: Нуждаем се от победа

Утре Сливнишки герой (Сливница) приема Левски II (София). Срещата е от 20-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„В сгъстен цикъл от мачове сме. Най-важното е момчетата да се възстановяват, за да изиграят с пълни сили следващия двубой. Предстои ни да излезем срещу опасен съперник – отбор от млади момчета с неоспорим потенциал, подготвени, с амбиции да се развиват и да се наложат в мъжкия футбол. Настройваме се за труден мач. Целта ни в него е ясна. Нуждаем се от победа, за да тръгнем нагоре. Доволен съм от старанието и себераздаването в предишните срещи. Положителният резултат обаче дава увереност. Ще направим възможното да го постигнем“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.