Третият отбор на ЦСКА с драматичен успех над Сливнишки герой

ЦСКА III постигна втора поредна победа след подновяването на първенството в Югозападна Трета лига. Днес момчетата на Даниел Моралес се наложиха драматично, но изключително сладко над Сливнишки герой с 2:1 след победен гол над Теодор Апостолов в добавеното време. Така "червените" продължават възхода си и вече са на 9-о място в класирането с актив от 26 точки.

Първата част на стадион "Бенковски" в Костенец протече равностойно, като ЦСКА III успя да поведе в 11-ата минута. Тогава Борислав Бенов изведе по лявото крило Димитър Христов, който с прецизен удар по земя откри резултата - 1:0. Гостите обаче бързо се върнаха в мача, след като Ерик Манолков засече с глава балонно центриране в 18-ата минута.

След почивката само липсата на късмет не позволи на младите "армейци" отново да излязат напред в резултата, след като "червените" нападатели пропуснаха няколко много изгодни положения. Все пак логичното се случи в 95-ата минута, когато след отбита топка Теодор Апостолов нанесе мощен удар от границата на наказателното поле и донесе трите точки на своя тим.