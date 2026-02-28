Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА III
  3. Третият отбор на ЦСКА с драматичен успех над Сливнишки герой

Третият отбор на ЦСКА с драматичен успех над Сливнишки герой

  • 28 фев 2026 | 16:31
  • 382
  • 0
Третият отбор на ЦСКА с драматичен успех над Сливнишки герой

ЦСКА III постигна втора поредна победа след подновяването на първенството в Югозападна Трета лига. Днес момчетата на Даниел Моралес се наложиха драматично, но изключително сладко над Сливнишки герой с 2:1 след победен гол над Теодор Апостолов в добавеното време. Така "червените" продължават възхода си и вече са на 9-о място в класирането с актив от 26 точки.

Първата част на стадион "Бенковски" в Костенец протече равностойно, като ЦСКА III успя да поведе в 11-ата минута. Тогава Борислав Бенов изведе по лявото крило Димитър Христов, който с прецизен удар по земя откри резултата - 1:0. Гостите обаче бързо се върнаха в мача, след като Ерик Манолков засече с глава балонно центриране в 18-ата минута.

След почивката само липсата на късмет не позволи на младите "армейци" отново да излязат напред в резултата, след като "червените" нападатели пропуснаха няколко много изгодни положения. Все пак логичното се случи в 95-ата минута, когато след отбита топка Теодор Апостолов нанесе мощен удар от границата на наказателното поле и донесе трите точки на своя тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Халф на Лудогорец все по-близо до завръщане в игра

Халф на Лудогорец все по-близо до завръщане в игра

  • 28 фев 2026 | 15:29
  • 934
  • 0
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 16016
  • 35
Фратрия се събуди, Пирин с издънка на "Христо Ботев" срещу предпоследния

Фратрия се събуди, Пирин с издънка на "Христо Ботев" срещу предпоследния

  • 28 фев 2026 | 16:00
  • 11145
  • 8
Симов: Липсваше ни завършващият удар

Симов: Липсваше ни завършващият удар

  • 28 фев 2026 | 14:46
  • 647
  • 0
Хосу Урибе: Поздравления за Салидо, отиде в много добър европейски отбор

Хосу Урибе: Поздравления за Салидо, отиде в много добър европейски отбор

  • 28 фев 2026 | 14:37
  • 713
  • 0
Смоленски: Отново нямахме късмет пред гола

Смоленски: Отново нямахме късмет пред гола

  • 28 фев 2026 | 14:31
  • 515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

  • 28 фев 2026 | 16:27
  • 8172
  • 22
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 16016
  • 35
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

  • 28 фев 2026 | 16:01
  • 7389
  • 14
Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

  • 28 фев 2026 | 17:00
  • 1691
  • 0
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 14307
  • 40
Барселона - Виляреал (съставите)

Барселона - Виляреал (съставите)

  • 28 фев 2026 | 16:31
  • 894
  • 3