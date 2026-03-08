Популярни
  Сливнишки герой
  Николай Христозов: Браво на футболистите ни, разочарован съм от съдийството

  8 март 2026 | 13:57
  • 399
  • 0
Вчера в Сливница, местния Сливнишки герой и Ботев (Ихтиман) завършиха 3:3. Срещата е от 22-ия кръг на Югозападната Трета лига. Николай Христозов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

​„Изключително съм доволен от старанието и концентрацията, с която момчетата изиграха мача. От много време не бяхме изигравали толкова добър двубой с много футболни достойнства. За съжаление в дадени моменти показахме слабости във фаза защита и пропуски в атака, и така изпуснахме победата. Не мога да скрия разочарованието си от решенията на съдиите. След като гледах запис от двубоя, се убедих, че има червен картон за противника през първото полувреме и чиста дузпа за нас за игра с ръка на противников играч. При дузпата за съперника в края, довела до червения картон на нашия вратар, също има нарушение срещу него. Ще работим много, за да успяваме във всеки мач да изглеждаме както в мача с Ботев. Убеден съм, че много скоро отново ще дойдат победите и добрите резултати“.

