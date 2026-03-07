Популярни
  3. Зрелищен хикс в Сливница

  • 7 март 2026 | 15:32
3:3 приключиха в Сливница, местния Сливнишки герой и Ботев (Ихтиман). Срещата е от 22-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана изключително зрелищен двубой. Домакините започнаха вихрено. Христо Панчев им даде преднина с попадение в 5-ата минута. След още токова време, Ерик Манолков удвои. Топката веднъж срещна и гредата на гостите. Борислав Балджийски върна интригата с гол в 35-атга минута – 2:1. Панчев реализира за втори път, четвърт час след почивката. После играчите на Героя излязоха три пъти срещу ихтиманския страж, но не успяха да го преодолеят. Балджийски изпълни дузпа, но уцели гредата в 68-ата минута. В 73-ата, Крис Андонов стреля, вратаря изби и Балджийски намали на 3:2. В 95-ата минута съдията даде втора дузпа за Ботев и отстрани с червен картон вратаря на домакините Божидар Петров. Балджийски този път беше точен от бялата точка и оформи хеттрика си за окончателното 3:3.

