Косич обяви групата на Локо (Пд) за гостуването на "Герена"

Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Левски в мач от 25-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е днес от 18:00 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Само една промяна има сред 20-те в сравнение с предната среща. Мариян Вангелов влиза в групата на мястото на Денис Кирашки. Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Ефе Али и Енцо Еспиноса няма да бъдат на разположение на Душан Косич.

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Групата на "черно-белите": Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц