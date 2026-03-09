Левски не запълни групата за двубоя с Локомотив (Пд)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 19 футболисти за мача срещу Локомотив (Пловдив) от 25-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е днес от 18:00 часа.

В разширения състав на софиянци има две промени спрямо сблъсъка с Лудогорец. Аут са наказаните Оливер Камдем и Хуан Переа, които са бивши играчи на "смърфовете". Младокът Иво Мотев заема мястото на нападателя.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Радослав Кирилов, Иво Мотев.