  Волфсбург
  2. Волфсбург
Новият треньор на Волфсбург: Все още е възможно да се спасим от изпадане

  9 март 2026 | 18:04
Новият треньор на Волфсбург Дитер Хекинг подчерта, че все още е възможно клубът да избегне изпадане от Бундеслигата.

Волфсбург бързо намери нов наставник и се обърна към треньора, донесъл исторически трофеи
Волфсбург бързо намери нов наставник и се обърна към треньора, донесъл исторически трофеи

„През последните седмици от време на време попадах на дискусии, в които за Волфсбург се говореше по много повърхностен начин. Мога само да кажа от времето си тук, че този клуб има също толкова страстна фен база, колкото клубовете с много повече привърженици. Никой не бива да подценява това“, каза той на пресконференция.

Волфсбург вчера се раздели с треньора Даниел Бауер и назначи Хекинг за негов заместник. Специалистът се завръща за втори престой в клуба, след като беше треньор от 2013 до 2016 г. и спечели Купата на Германия през 2015 г., както и Суперкупата на страната.

„Най-успешният ми период като треньор беше тук във Волфсбург, затова не се поколебах, когато получих предложение да се завърна“, каза той. Той обаче предупреди, че трябва да се подобри атмосферата в съблекалнята, за да избегнат изпадане.

„Когато гледате мача по телевизията и камерите покажат пейката, виждате празни лица, тогава разбирам защо критиките са силни. Тук трябва да влезе различна енергия“, каза той.

След загубата от Хамбургер ШФ, шампионът от 2009 г. Волфсбург е в зоната на изпадащите на 17-то място и на четири точки от спасителната зона.

Imago

