Волфсбург бързо намери нов наставник и се обърна към треньора, донесъл исторически трофеи

Предпоследният в Бундеслигата Волфсбург бързо намери заместник на уволнения днес старши треньор Даниел Бауер и назначи за негов наследник добре познатия за клуба Дитер Хекинг.

61-годишният специалист се завръща в клуба след 10 години, след като води отбора в периода 2012-2016 г. Тогава Волфсбург под ръководството на Хекинг спечели два от трите големи трофея в историята си, като през 2015 г. триумфира с Купата на Германия след успех с 3:1 над Борусия (Дортмунд), а в същата година и спечели и Суперкупата на страната с победа над Байерн (Мюнхен). През сезон 2014/2015 отборът зае и второ място в класирането и се класира за Шампионската лига.

“Завръщането ми във Волфсбург означава много за мен. Преживях интензивен и успешен период тук и знам каква качество и енергия има в този клуб. Сега е важно да се фокусираме изцяло върху предстоящите задачи и да обединим всички сили, за да останем в Бундеслигата”, заяви Хекинг. Общо специалистът е бил начело на „вълците“ в 165 официални мача, което го прави треньорът с втория най-голям брой мачове в историята на клуба (б.ред. - след Волфганг Волф).

Dieter Hecking ist neuer Cheftrainer des VfL Wolfsburg.



Knapp zehn Jahre nach seinem Abschied kehrt der 61-Jährige zurück an die Seitenlinie der Wölfe. Willkommen zurück, Dieter! 💚👋



ℹ️➡️ https://t.co/4Xk2fMTSAc#VfLWolfsburg pic.twitter.com/EXTOXHqVqC — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 8, 2026

След престоя си във Волфсбург Хекинг води тимове като Борусия (Мьонхенгладбах) и Хамбургер ШФ, като бе и спортен директор на Нюрнберг. За последно той бе начело на Бохум в периода ноември 2024 до септември 2025 г., като изпадна от елита и бе уволнен в началото на настоящия сезон след само една победа от пет мача във Втора Бундеслига.

Дебютът на Хекинг ще е тежък, като Волфсбург ще гостува на приятната изненада в първенството Хофенхайм.

