Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волфсбург
  3. Волфсбург бързо намери нов наставник и се обърна към треньора, донесъл исторически трофеи

Волфсбург бързо намери нов наставник и се обърна към треньора, донесъл исторически трофеи

  • 8 март 2026 | 19:08
  • 281
  • 0
Волфсбург бързо намери нов наставник и се обърна към треньора, донесъл исторически трофеи

Предпоследният в Бундеслигата Волфсбург бързо намери заместник на уволнения днес старши треньор Даниел Бауер и назначи за негов наследник добре познатия за клуба Дитер Хекинг.

Закъсалият Волфсбург се раздели с треньора си
Закъсалият Волфсбург се раздели с треньора си

61-годишният специалист се завръща в клуба след 10 години, след като води отбора в периода 2012-2016 г. Тогава Волфсбург под ръководството на Хекинг спечели два от трите големи трофея в историята си, като през 2015 г. триумфира с Купата на Германия след успех с 3:1 над Борусия (Дортмунд), а в същата година и спечели и Суперкупата на страната с победа над Байерн (Мюнхен). През сезон 2014/2015 отборът зае и второ място в класирането и се класира за Шампионската лига.

Завръщането ми във Волфсбург означава много за мен. Преживях интензивен и успешен период тук и знам каква качество и енергия има в този клуб. Сега е важно да се фокусираме изцяло върху предстоящите задачи и да обединим всички сили, за да останем в Бундеслигата”, заяви Хекинг. Общо специалистът е бил начело на „вълците“ в 165 официални мача, което го прави треньорът с втория най-голям брой мачове в историята на клуба (б.ред. - след Волфганг Волф).

След престоя си във Волфсбург Хекинг води тимове като Борусия (Мьонхенгладбах) и Хамбургер ШФ, като бе и спортен директор на Нюрнберг. За последно той бе начело на Бохум в периода ноември 2024 до септември 2025 г., като изпадна от елита и бе уволнен в началото на настоящия сезон след само една победа от пет мача във Втора Бундеслига.

Дебютът на Хекинг ще е тежък, като Волфсбург ще гостува на приятната изненада в първенството Хофенхайм.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ямал подобри рекорд на Меси и Кристиано Роналдо

Ямал подобри рекорд на Меси и Кристиано Роналдо

  • 8 март 2026 | 16:54
  • 2011
  • 5
Ултрасите на Милан останаха без хореография за дербито с Интер

Ултрасите на Милан останаха без хореография за дербито с Интер

  • 8 март 2026 | 16:30
  • 4372
  • 1
Първа изненада на 1/8-финалите на ФА Къп: Саутхамптън изхвърли Фулъм след дузпа в добавеното време

Първа изненада на 1/8-финалите на ФА Къп: Саутхамптън изхвърли Фулъм след дузпа в добавеното време

  • 8 март 2026 | 16:06
  • 3213
  • 0
Шевченко преди дербито: Ако Милан победи, битката за титлата се завръща

Шевченко преди дербито: Ако Милан победи, битката за титлата се завръща

  • 8 март 2026 | 15:40
  • 809
  • 0
Лече изстрада успеха в опашкарското дерби с Кремонезе и поне временно излезе от опасната зона

Лече изстрада успеха в опашкарското дерби с Кремонезе и поне временно излезе от опасната зона

  • 8 март 2026 | 15:38
  • 600
  • 0
Мъри Стоилов: Ако продължим с тази решителност, ще сме в битката до последно

Мъри Стоилов: Ако продължим с тази решителност, ще сме в битката до последно

  • 8 март 2026 | 15:22
  • 1629
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

  • 8 март 2026 | 19:15
  • 39746
  • 110
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 31554
  • 39
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 30923
  • 53
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 34669
  • 82
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 34304
  • 34
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 56418
  • 72